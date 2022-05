Olympe accompagne toutes les victimes de violences conjugales en Province de Luxembourg

Un nouveau service d'accompagnement des violences conjugales et intrafamiliales est désormais disponible dans la toute la Province de Luxembourg. Son nom : Olympe, du nom de la première féministe de l'histoire, Olympe de Gouges qui a vécu à l’époque de la Révolution Française. C'est au sein des plannings familiaux luxembourgeois que le service a été créé et il s'adresse à toutes les personnes victimes de violences conjugales ou leur entourage. " C’est un accompagnement des violences entre partenaires, des violences fondées sur le genre ", explique Cécile Artus, la coordinatrice d’Olympe. " Nous avons une équipe d’assistantes sociales, une secrétaire et des consultations " psy " ! Une équipe mobile pour aller directement à la rencontre des personnes qui souffrent de ces violences, de quoi permettre un travail d’écoute, d’accueil ou d’orientation des personnes qui sont en difficultés par rapport aux violences subies et aussi à leur entourage ". Un service qui manquait qui répond à un besoin. Beaucoup de travailleurs du secteur réclamaient ce chaînon manquant depuis un certain temps. Et la Députée Fédérale Mélissa Hanus (PS) s’est étonnée à plus d’une reprise, " d’être parfois le premier point de contact pour certaines personnes qui vivent des situations de violences conjugales. " Désormais, pour tous en Luxembourg, le service Olympe est gratuit et on peut le contacter via le 061/220.628.