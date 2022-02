Olne : un individu décédé en tentant d’échapper à la police est toujours inconnu et sera inhumé par la commune

À Olne, l’identité d’un individu décédé en tentant d’échapper à la police est toujours inconnue. Les faits se sont déroulés le 23 janvier dernier. Il est environ 19 heures quand la police engage une course-poursuite avec un chauffard. Le conducteur va perdre le contrôle de son véhicule dans un virage du petit village de Saint-Hadelin à Olne, avant de percuter un mur. L’homme ne survivra pas à l’accident. Un individu dont on ne connaît toujours pas l’identité aujourd’hui.

Il sera donc inhumé par la commune comme nous l’explique le bourgmestre d’Olne, Cédric Halin : " Après une autopsie minutieuse du corps, il revient à la commune dans laquelle s’est déroulé le décès, de procéder à l’inhumation des individus dont personne ne réclame le corps. La personne étant sans identité, la commune va prendre en charge l’inhumation comme c’est le cas pour toutes les personnes indigentes. "

Pas de crémation possible en cas de nouveaux éléments d’enquête

" L’inhumation sera en pleine terre car s’il faut procéder à des devoirs d’enquête qui nécessite de faire d’autres examens sur le corps, la crémation n’est pas possible par exemple, explique le bourgmestre avant de poursuivre. Cette personne avait peut-être des convictions religieuses mais nous n’en savons rien. Malheureusement, elle sera enterrée sans signes distinctifs. "

Le bourgmestre d’Olne assistera à l’inhumation

Cédric Halin sera présent lors de l’enterrement de façon à rendre hommage à cet individu. " En tant que bourgmestre d’une commune, c’est mon rôle de veiller à ce que les missions soient correctement effectuées. Je serai présent pour rendre hommage à cette personne ", conclut-il.

La date de l’inhumation n’est toujours pas fixée au vu des démarches administratives qui sont conséquentes dans ce type d’affaire.

Comment se passe le travail d’identification d’un individu ?

Pour aller plus loin, nous sommes partis à la rencontre du Docteur Philippe Boxho, médecin légiste à l’Institut médico-légal de Liège. Même si ces cas ne sont pas courants, ils ne sont pas moins inédits pour le légiste qui se souvient d’une affaire. "J’ai déjà eu une personne qui est restée dans mes frigos durant trois ans sans jamais être réclamée. On a fini par l’enterrer et maintenant cela fait une dizaine d’années qu'il n’est toujours pas identifié", nous explique-t-il.

Pour identifier quelqu’un, il y a différentes étapes, à commencer par la plus courante : l’identification par les proches. Lorsque cela ne suffit pas, une autopsie plus en détail est réalisée. " En fonction de l’état du cadavre, nous allons aller vers l’analyse des empreintes digitales, des dents, et de l’ADN", détaille Philippe Boxho avant d’ajouter : " La plupart du temps, c’est l’autopsie qui s’avère être la plus efficace car on peut identifier si la personne a été opérée, souffrait de maladie, etc. On va comparer tout cela avec le fichier des personnes disparues mais si l’individu n’était pas déclaré disparu, on peut chercher longtemps", conclut-il.