Olly n'a pas oublié le crash de Detmold, il y a 60 ans : "Mon fiancé faisait partie des victimes"

Il s'appelait Charles Van Ackere. Il avait 25 ans. Et il devait se marier avec Olly de Bournonville, de trois ans sa cadette. On est au début des années 1960, les deux fiancés résident, elle à Ixelles, lui à Uccle. Mais le crash de Detmold, l'accident d'un avion militaire belge en Allemagne qui a fait 38 victimes le 26 juin 1963 brise à jamais le destin de ce couple. "Evidemment, on ne s'attend jamais à ce genre de catastrophe", explique Olly, qui vit désormais à Graty, dans le Hainaut. "Une semaine plus tôt, on s'était dit au revoir, il partait à nouveau en mission. Il faisait son service militaire chez les para-commandos".

Quand ses parents apprennent que le fiancé de leur fille pourrait être parmi les victimes de l'accident, ils ne lui disent rien. "Ils ne voulaient pas m'en parler tant qu'ils n'étaient pas certains qu'il était dans l'avion. Mes frères, eux, ont démonté ma radio pour que je ne puisse pas entendre l'information".

"Comme il n'y avait pas de corps, je n'ai pas voulu croire qu'il était mort.

Lorsqu'elle l'apprend finalement, Olly n'arrive pas à y croire. Il lui manque des éléments pour commencer son travail de deuil. "Comme il n'y avait pas de corps, je n'ai pas voulu croire qu'il était mort. Pendant plusieurs mois, quand je voyais quelqu'un qui lui ressemblait de loin, je pensais que c'était lui".

Aucune aide psychologique à l'époque. "Ca m'aurait peut-être aidée". Et un gros tabou dans la famille: ses proches n'osent pas aborder le sujet. "On se retrouve seule, du jour au lendemain". Mais Olly rebondit et elle refait sa vie. Quelques années plus tard, elle épouse un autre homme et allège le poids du 26 juin. "Mon fils aîné est né à la même date, le 26 juin, donc c'est une date qui est devenue un bon souvenir, pour une partie en tout cas."