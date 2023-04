Ollignies : une trentaine d'agriculteurs se rassemblent devant la centrale logistique de Colruyt

Quelque 30 agriculteurs ont décidé de se mobiliser vendredi devant la centrale logistique de Colruyt à Ollignies pour dénoncer la politique de l'entreprise en matière d'achat de terres, d'après la Fédération des jeunes Agriculteurs (FJA), à l'origine de l'action.

La colonne de tracteurs s'est rendue devant la centrale, près de Lessines dans le Hainaut, aux alentours de 11h00 avec comme objectif de la bloquer pendant plusieurs heures. Une quinzaine d'autres tracteurs se sont également réunis devant le centre de distribution à Ghislenghien. "Colruyt souhaite acquérir plusieurs milliers d'hectares. Pour cela, l'enseigne est prête à débourser des sommes folles, dépassant parfois les 100.000 euros/ha", dénonce la FJA. "Les premières victimes sont bien évidemment les jeunes agriculteurs, qui se voient confisquer un outil de production aussi essentiel que la terre." La FJA souhaite par la même occasion dénoncer une communication trompeuse du groupe Colruyt. Selon la fédération, le groupe profite de la bonne image des agriculteurs quand cela l'arrange tout en contribuant à une mauvaise rémunération des agriculteurs en faisant pression sur les prix. La Fédération unie de Groupements d'Eleveurs et d'Agriculteurs (Fugea), le syndicat agricole, a salué la mobilisation de la FJA par voie de communiqué jeudi, rappelant qu'elle avait elle-même mené une action similaire au mois de décembre. "Une nouvelle action est entreprise contre le groupe, cette fois à l'appel de la Fédération des jeunes Agriculteurs. Nous la regrettons dans le sens où il était convenu de les rencontrer mardi prochain, ensemble avec la Fédération wallonne de l'Agriculture afin de répondre à leurs interrogations et de les rassurer quant à notre engagement à leurs côtés. Nous n'en dirons pas plus aujourd'hui afin d'assurer la sérénité du débat, avec toute la nuance nécessaire à la matière, la semaine prochaine." a réagi Colruyt.