Olivier Vandecasteele viendra à Tournai le 28 juin pour le retrait de la bâche à son effigie

Libéré le 26 mai dernier, après 455 jours de détention en Iran, Olivier Vandecasteele enlèvera symboliquement mercredi 28 juin, à 18h00, la bâche géante à son effigie que la Ville de Tournai avait installée le 12 janvier dernier sur le Beffroi, en présence de sa famille et de nombreux citoyens.

L'ex-otage prendra mercredi la parole au premier étage du Beffroi pour remercier toutes les personnes qui ont réclamé sa libération après sa condamnation arbitraire et son emprisonnement dans des conditions inhumaines en Iran. La population de Tournai et d'ailleurs est donc invitée à venir écouter ses premiers mots en public. Avec l'aide des services techniques de la Ville de Tournai, Olivier Vandecasteele et sa famille enlèveront la bâche du monument, symbole des libertés communales. Un lâcher de ballons multicolores et une animation musicale sont prévus dans la foulée.