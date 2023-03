Olivier Vandecasteele : que va-t-il se passer après l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle ?

Contactée par la RTBF, Me Olivia Venet, l’avocate de la famille d’Olivier Vandecasteele, ne cache pas son soulagement par rapport à cette décision de la Cour constitutionnelle. Cependant, ce soulagement "ne sera complet que lorsqu’Olivier Vandecasteele sera en Belgique et de retour chez lui", explique-t-elle. Que faut-il encore pour que ce moment arrive ?

La décision de la Cour constitutionnelle ouvre la porte à la mise en application d’un traité de transfèrement. Celui-ci prévoit la possibilité pour des personnes condamnées d’exécuter leur peine ailleurs que dans le pays où elles ont été condamnées, dans ce cas-ci, l’Iran et la Belgique.

Une première étape dans la mise en œuvre de ce traité et l’échange de détenus entre la Belgique et l’Iran va se jouer au niveau diplomatique. "Il y a des négociations qui doivent être menées par les autorités belges pour pouvoir l’organiser au mieux et le plus rapidement possible", explique Me Olivia Venet. "Ces négociations étant interétatiques et diplomatiques, elles sont de nature secrète. On ne saura pas exactement où et comment cela va se passer et à quel moment", souligne Oliva Venet, tout en espérant que ces négociations se déroulent "le plus rapidement possible".

La Belgique et l’Iran doivent, par exemple, s’échanger les instruments de ratification, c’est-à-dire se communiquer mutuellement que le traité permettant le transfèrement est bien légal et applicable dans chacun des pays. Outre les services des Affaires étrangères belges, ce sont aussi les cabinets de la Justice et du Premier ministre qui seront mobilisés.

Rappelons que dans ce dossier, il est question que la Belgique transfère à l’Iran Assadolah Assadi, diplomate iranien, condamné en Belgique pour un projet d’attentat terroriste dans un stade où se tenait un rassemblement de l’opposition iranienne en exil. En échange, les autorités iraniennes renverraient en Belgique Olivier Vandecasteele.