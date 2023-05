Olivier Vandecasteele : le gouvernement a-t-il bafoué l’Etat de droit ?

"Menace grave pour la sûreté nationale"

Dans son arrêté, le gouvernement invoque "une menace grave, imminente et continue pour la sûreté nationale de la Belgique à laquelle une réponse urgente doit être apportée". Cela pourrait-il aussi justifier le fait de ne pas appliquer la loi de 1990 ?

"J’imagine que l’argument de la menace sert en effet à justifier le fait que l’on fonctionne en dehors de cette loi de 1990. Cependant, il n’y a pas de régime juridique de l’urgence dans la Constitution, ni de régime des situations exceptionnelles. Et il n y en a pas davantage dans la loi de 1990."

Pourquoi avoir contourné ce traité de transfèrement sur lequel le gouvernement comptait pourtant s’appuyer dans un premier temps ? Pour rappel, le traité avait été attaqué devant la Cour constitutionnelle par des opposants iraniens (qui étaient parties civiles au procès d’Assadolah Assadi) qui demandaient son annulation. Dans l’arrêt qu’elle a rendu, la Cour constitutionnelle validait le traité, mais exigeait que, si le gouvernement prenait une décision de transfèrement, il devait en informer les victimes, pour qu’elles puissent introduire un recours.

"Sans doute que cet élément-là, qui implique que la procédure aurait pu prendre du temps, a incité le pouvoir exécutif à se passer du suivi des procédures en matière de transfèrement". C’est effectivement ce qui revient dans certains propos donnés en off au niveau du gouvernement fédéral.

Autre point soulevé par la constitutionnaliste, dont on ne sait pas si il a effectivement joué : le traité de transfèrement implique que le détenu exécute le reliquat de sa peine dans le pays où il se rend. "Cela aurait voulu dire que Assadi aurait dû exécuter sa peine en Iran, ce qui n’était pas assuré, mais cela revenait aussi à s’engager à faire exécuter le reliquat de la peine de Monsieur Vandecasteele, or évidemment on la contestait."

Pourquoi maintenant ?

Mais pourquoi le gouvernement a-t-il décidé seulement maintenant de changer de stratégie ?

"Je ne me l’explique pas non plus. Ils ont voulu très longtemps 'rester dans les clous', et puis ils sortent de la voie qu’ils ont eux-mêmes tracée. On peut se demander pourquoi ils n’ont pas utilisé cette option dès le début. J’imagine qu’il y a des éléments, de sécurité intérieure et extérieure, de dégradation de l’état de santé d’Olivier Vandecasteele, qui ont dû jouer. "

On en revient donc à une décision "pure et dure" de l’exécutif. Pour certains, comme pour le chef de groupe N-VA au Parlement fédéral, Peter De Roover, "on a bafoué l’Etat de droit". Pour Céline Romainville, il faudra attendre d’en savoir plus pour trancher. Elle précise par ailleurs : "Dans la plupart des Etats, ça se passe comme ça et ça ne commence pas autrement, on n’essaie pas de faire entrer ce genre de décision dans l’Etat de droit." Il faut mettre au crédit de la Belgique d’avoir essayé. Longtemps.