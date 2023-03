Selon nos informations, le gouvernement semble désormais prêt à activer le transfert de détenus et faire revenir Olivier Vandecasteele. "Pour parvenir à ce but, nous sommes en contact étroit et continu avec la famille d'Olivier Vandecasteele. Les mesures nécessaires vont maintenant être prises pour finaliser le traité, en tenant compte de l'arrêt de la Cour constitutionnelle", a déclaré le cabinet du Premier ministre.

"Il faut à présent que le gouvernement agisse vite. Nous avons déjà perdu sept mois", a réagi à notre micro Olivier Van Steirtegem - porte-parole des proches d'Olivier Vandecasteele - suite à cette annonce.