Olivier Vandecasteele : la Cour constitutionnelle rendra sa décision ce vendredi

La Cour constitutionnelle a décidé d'avancer son agenda. Alors que sa décision sur l'affaire Olivier Vandecasteele était attendue pour le 8 mars, elle se prononcera finalement ce vendredi 3 mars, annonce Le Soir.

Pour rappel, la plus haute juridiction du pays doit se prononcer sur le caractère légal ou non de la loi validant le traité sur le transfèrement de détenus entre l’Iran et la Belgique. Cette loi avait été votée à la chambre en juillet, puis suspendue le 8 décembre par la Cour.

Cette décision pourrait permettre l'échange d'Olivier Vandecasteele contre Assadollah Assadi, un diplomate iranien condamné pour terrorisme et détenu dans notre pays.