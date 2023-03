Olivier Vandecasteele : l'Iran se dit prêt à un échange de prisonniers avec la Belgique

Olivier Vandecasteele pourrait être échangé contre Assadollah Assadi, un diplomate iranien condamné en 2021 à vingt ans de prison par un tribunal belge.

Considéré comme un agent du renseignement, il a été reconnu coupable d'avoir projeté un attentat à l'explosif qui devait viser le 30 juin 2018 le grand rassemblement annuel du Conseil national de la résistance iranienne (CNRI) près de Paris. Concernant M. Assadi, "nous avons dit à plusieurs reprises que son arrestation, son interrogatoire, son procès et sa condamnation étaient illégaux et en violation de la Convention de Vienne sur l'immunité diplomatique", a rappelé M. Kanani. "Nous avons affirmé qu'il devait être libéré sans condition et que des compensations devaient être versées", a-t-il ajouté. "Avec le changement récent, nous espérons qu'il y aura une ouverture dans l'affaire de ce diplomate", a-t-il conclu.