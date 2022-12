Olivier Vandecasteele, l’humanitaire belge derrière les barreaux

Lors de l’été 2014, le Tournaisien retourne en Iran. Pour le plaisir, il sillonne le pays. À nouveau, il est marqué par l’accueil réservé et par la dichotomie entre l’image du régime à l’étranger et la réalité quotidienne des habitants. Son envie de poursuivre son travail dans un contexte intéressant et auprès des populations afghanes qui le passionnent est concrétisée lorsqu’il est enrôlé comme directeur du Conseil norvégien pour les Réfugiés (NRC) en Iran, pays où sont exilés 3,5 millions d’Afghans qui ont fait face à la guerre. Responsable d’une équipe technique d’une cinquantaine de personnes aux profils divers (architectes, ingénieurs, avocats, etc.), Olivier met en œuvre divers projets pour répondre aux nombreux besoins humanitaires, travaillant pour un accès à l’éducation pour les enfants, à la formation professionnelle pour les adultes, à l’eau potable, à l’hébergement et aux services légaux. Chaque année, grâce à l’ONG, plusieurs dizaines de milliers de personnes bénéficient d’une assistance humanitaire de premier ordre. Notre compatriote est complètement accaparé par son travail mais ne regrette en rien de relever ce "vrai beau challenge pour améliorer les chances de vivre en dignité pour ces populations martyrisées par plus de 35 années de guerre dans un pays magnifique et passionnant."