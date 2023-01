Olivier Vandecasteele et Iran : "Le régime actuel n'a plus rien à perdre" pour Firouzeh Nahavanhi, professeure à l'ULB

Et que pense l’intellectuelle iranienne sur la situation actuelle en Iran ? " On est dans une vraie révolte " Et celle-ci de noter des tentatives de changements dans la manière de procéder (manifestations plutôt la nuit et en petits comités qu’en plein jour…). Les autorités sont vent debout contre la révolte.

Ce régime chutera, mais personne ne sait encore dire quand

Ce mouvement de contestation n’est pas le premier dans ce qui était la Perse. Depuis la révolution islamique de 1979, " il y a toujours des manifestations, une contestation " se souvient-elle. Mais là, et depuis l’assassinat de Mahsa Amini, cela est d’une autre nature. Plus puissante : " l’ampleur, la durée et les slogans sont différents. On demande le renversement du régime ". La population ne veut céder. Et le dernier aussi, coûte que coûte, et campe sur ses (intolérantes) positions : " On est dans une situation inextricable. Le régime ne bluffe pas ". Il y a certes un " moment de confusion " avec l’abolition de la police des mœurs. Mais Téhéran se serait vite ravisé. " Maintenant, le gouvernement durcit ses positions " dit l’observatrice avisée. " On vient de limoger le chef de la police pour comportement ‘trop mou’ ; les sanctions contre les femmes qui ne portent pas le voile se radicalisent… (contrôles dans les voitures, envois de sms…) ". Le rapport à la femme " est un des piliers de son authenticité et de sa lutte contre l’extérieur ".

Le régime ne semble donc en aucun cas changer son fusil d’épaule. Quant à sa chute, même si elle semble inéluctable… " elle sera difficile à court terme. Ce régime chutera, mais personne ne sait encore dire quand " prédit Firouezh Nahavanhi.