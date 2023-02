Olivier Vandecasteele est otage en Iran depuis un an : "On ne peut pas laisser un citoyen innocent là-bas"

La famille est dans l’inconnu, révoltée de voir Olivier Vandecasteele pris en otage, tel un pion.

"On a commencé à clamer haut et fort l’injustice qu’Olivier vit depuis maintenant un an", confie Nathalie Vandecasteele.

"C’est compliqué. On est rempli de frustrations, de questionnement, de se demander s’il y aurait quand même une autre solution si jamais la Cour constitutionnelle n’est pas positive. Mais aujourd’hui, à toutes ces questions personnes ne sait nous répondre."

Que va faire le gouvernement ?

La solidarité des Belges, les pétitions, donne du courage aux proches d’Olivier Van de Casteele. Mais pour eux, c’est au gouvernement d’agir, dit Nathalie Vandecasteele : "Certains ministres ont fait des déclarations. On s’attend à ce que (le ministre de la Justice) Vincent Van Quickenborne qui a dit qu’il allait libérer Olivier, le fasse effectivement, avec le Premier ministre et la ministre des Affaires étrangères, qu’ils trouvent une solution."

"Il est plus que temps que la Belgique fasse ce qu’il faut pour sortir Olivier de ces mains iraniennes", conclut Nathalie Vandecasteele. "On espère que le droit à la vie d’Olivier sera bien pris en compte par les juges de la Cour constitutionnelle. C’est inhumain de laisser quelqu’un en isolement complet depuis un an. On craint qu’il recommence une grève de la faim. S’il ne voit pas d’amélioration après le 8 mars, c’est ce qu’on craint. On ne peut pas laisser un citoyen innocent là-bas."