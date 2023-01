Olivier Vandecasteele détenu en Iran portait un costume : "On espère qu’il n’y aura pas de mise en scène de nature à rendre plus compliquée la situation"

40 ans de prison et 74 coups de fouet. Olivier Vandecasteele a lui-même confirmé à sa famille la sentence que les autorités iraniennes lui ont infligée, lors d’un appel vidéo d’une quinzaine de minutes, le 20 janvier.

Le quatrième appel seulement, en près d’un an. L’humanitaire belge est détenu à Téhéran depuis le 24 février dans des conditions extrêmement dures. A chaque fois, sa famille a été prévenue dans l’heure qu’elle allait recevoir un appel. "Un numéro privé s’affiche sur l’écran de téléphone", explique Olivier Van Steirtegem, porte-parole de la famille. "Il apparaît seul, mais on devine qu’il est entouré de plusieurs personnes".

"Cette fois, Olivier est apparu encore plus affaiblit", décrit encore son ami proche. "Apprendre le poids de cette sentence a un impact psychologique. Il en a peur, évidemment".

Impact psychologique, en plus d’une dégradation physique. Détenu à l’isolement complet dans le froid, Olivier Vandecasteele souffre de graves problèmes de santé. Lors d’une précédente discussion le 9 octobre, il était apparu déjà très amaigri. La photo rendue publique, circule largement depuis.

"Olivier a passé les 16 derniers jours de détention sans voir aucun visage. Les plats qui lui étaient fournis passaient par une fente située dans le bas de la porte du cachot. Et alors qu’il souffre de problèmes gastriques et dentaires, il n’a reçu aucun nouveau soin médical".

Un costume qui interpelle

Olivier Vandecasteele portait cette fois-ci un costume. Cela interpelle son entourage. "On ignore ce que cela signifie", réagit Olivier Van Steirtegem. "Ce n’est pas un vêtement chaud, mais ça rend la personne plus digne". L’humanitaire belge réclamait depuis décembre des vêtements plus chauds.

Ce costume suscite l’inquiétude d’une possible mise en scène d’Olivier Vandecasteele, par les autorités iraniennes. "En décembre dernier, Olivier nous avait expliqué qu’il avait dû rejouer son procès", explique encore le porte-parole de la famille, "mais cette fois-ci avec ses mains et ses pieds entravés par des chaînes. Tout cela avait été filmé par plusieurs caméramans ".

L’échange vidéo s’est déroulé en présence de gardiens, de l’ambassadeur belge en Iran qui a été prévenu – lui aussi — une heure avant, et d’un caméraman. "On espère qu’il n’y aura pas de mise en scène de nature à rendre plus compliquée la situation pour lui, sa famille et ses proches", termine l’ami de la famille, avant d’ajouter : "On sent le désespoir profond d’Olivier. C’est comme s’il avait baissé les bras concernant sa demande de libération. Il insiste surtout sur le froid et l’isolement dont il souffre".

Olivier Vandecasteele a été condamné à 40 ans de prison et 74 coups de fouet après un simulacre de procès, sans accès à des avocats de son choix.