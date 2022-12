Olivier Vandecasteele condamné à 28 ans de prison en Iran: un choc pour sa famille

"Malheureusement, ce qui en est ressorti des trois ministres qui étaient présents c'est qu'il n'y a pas d'autre possibilité que le traité de transfèrement, ajoute Olivier Van Steirtegem. L'unique piste serait l'activation du traité de transfèrement qui est le copier coller de septante-quatre autres traitaient de transfèrement et pour lequel la décision de la cour constitutionnelle a été plus que surprenante."

Selon la famille, les charges retenues contre Olivier Vandecasteele par la justice iranienne sont "toujours inconnues". Le gouvernement a, selon elle, confirmé que le Traité de transfèrement actuellement inopérant est la seule option pour obtenir sa libération.

"La situation d’Olivier Vandecasteele semble insignifiante malgré les risques pour sa vie et sa détention arbitraire", déplorent encore les proches du détenu, qui rappellent qu’il est toujours en grève de la faim.

"On ne sait toujours pas dans quelle prison il gît, on n'a aucune nouvelle de son état de santé, on imagine qu'il est toujours en grève de la faim depuis maintenant plus d'un mois, conclut Olivier Van Steirtegem. Ca peut être n'importe quelle autre Belge, c'est pour ça qu'on insiste aussi pour que la Jopulation se rendre compte de cette situation innommable... Je rappelle que Olivier Vandecasteele est condamné à 28 ans. Si la piste de ce traité n'est pas actionnée il sortira à 69 ans. Est-ce qu'on peut tolérer ça?"

Les proches disent vouloir à présent travailler sur le recours en annulation de la cour constitutionnelle, et tout mettre en œuvre pour assurer la meilleure défense possible des droits d'Olivier Vandecasteele. Ils disent aussi avoir pris des contacts avec plusieurs instances onusiennes.