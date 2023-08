Olivier Vandecasteele a réservé une belle surprise au Beau Vélo de RAVeL

La cinquième étape du Beau Vélo de RAVeL à Silly accueillait un invité d’honneur ! Olivier Vandecasteele, ce travailleur humanitaire, qui a été retenu prisonnier en Iran 455 jours, et relâché fin du mois de mai dernier, a tenu à célébrer cette vie retrouvée, ce samedi au Beau Vélo de RAVeL.

Aux côtés des artistes Pep’s et Antoine Armedan, Olivier voulait offrir une surprise en chanson, à l'équipe du Beau Vélo et au public présent, en guise de remerciement et d’encouragement à la liberté.

En effet, le Beau Vélo de RAVeL, ce sont aussi de beaux moments d’émotion, à partager avec vous tous ! Vous pouvez d'ailleurs revivre cet instant hors du temps en visionnant la vidéo ci-dessus.