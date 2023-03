Olivier Vandecasteele a pu s'entretenir avec sa famille

Olivier Vandecasteele, l'humanitaire belge détenu en Iran depuis un peu plus d'un an, a pu s'entretenir brièvement par téléphone lundi avec sa famille ainsi qu'avec un représentant de l'ambassade de Belgique, et ce pour la première fois depuis le 20 janvier dernier, indique sa famille jeudi dans un communiqué.

L'humanitaire belge a confirmé lors de cet entretien d'une vingtaine de minutes, "filmé et en présence de nombreux gardiens", selon ses proches, "que ses conditions de détention n'avaient pas significativement changé". Olivier Vandecasteele se trouve en effet toujours à l'isolement complet et est apparu "affaibli" et "marqué psychiquement" mais "néanmoins combatif" et "révolté par son emprisonnement arbitraire et l'absence complète de perspectives concrètes quant à son retour en Belgique", et ce en dépit des signaux positifs envoyés par la Belgique dernièrement, poursuit le communiqué.

La Cour constitutionnelle a en effet rejeté le 3 mars dernier le recours en annulation contre le traité de transfèrement de personnes condamnées conclu avec l'Iran. Olivier Vandecasteele, détenu depuis le 24 février 2022 par les autorités iraniennes, a été condamné à 40 ans de prison et 74 coups de fouet pour espionnage au terme d'un simulacre de procès.