Olivier Vandecasteele a arrêté sa grève de la faim partielle

Hadja Lahbib a réaffirmé que les Affaires étrangères et le gouvernement mettaient tout en œuvre pour obtenir la libération du Tournaisien et, en attendant, pour améliorer ses conditions de détention. La ministre a notamment indiqué avoir négocié personnellement le contact que le détenu a pu avoir avec sa famille le soir de Noël. L’ambassadeur belge en Iran lui a rendu visite à sept reprises, la dernière fois le 4 janvier. La ministre des Affaires étrangères a également averti que toute escalade aurait des conséquences graves sur les relations bilatérales "et au-delà".

Georges Dallemagne (Les Engagés), Daniel Senesael (PS) et Marie Christine Marghem (MR) ont évoqué l’éventualité d’un voyage de la ministre en Iran. Hadja Lahbib n’a pas répondu à cette question. "Le temps n’est plus à un dialogue diplomatique classique. Il faut se résoudre à une forme de rapport de force, c’est tout ce que régime comprend", a conclu François De Smet (DéFI). En fin de séance, les députés ont accordé à l’unanimité l’urgence pour l’examen d’une proposition de résolution déposée par Jasper Pillen (Open Vld) demandant la libération immédiate d’Olivier Vandecasteele.