Olivier Rochus : "Quand Goffin a cette attitude, c’est un joueur du top mondial"

Olivier Rochus dresse un bilan "très positif" du Roland-Garros 2022 de David Goffin. Le Liégeois semble en effet avoir fait un pas significatif vers un retour au meilleur niveau cette semaine. Une belle impression que l’élimination face à Hubert Hurkacz au 3e tour n’a pas entaché.

"C’est un bon bilan. Accéder au 3e tour d’un tournoi du Grand Chelem, c’est toujours une bonne chose. Surtout qu’il n’était pas tête de série", explique notre consultant qui regrette la blessure aux adducteurs de Goffin lors du dernier match face au Polonais.

"C’est dommage d’avoir perdu sur blessure et de ne pas avoir pu défendre ses chances à 100%. Je pense que contre Hurkacz, il y avait moyen d’aller le chercher sur la longueur avec son niveau de jeu, son physique, son explosivité et son endurance. Deux belles victoires et une défaite contre le 12e mondiale avec une blessure, ça reste très positif."

Il va revenir à un tout bon niveau, peut-être pas top 10 ou 7e mondial comme il l’était mais il est bien reparti

Avant d’arriver à Paris, Goffin avait déjà montré de belles choses sur terre battue. Il avait notamment empoché le tournoi de Marrakech avant de jouer un superbe 1/8e de finale à Madrid en se procurant plusieurs balles de match face à Rafael Nadal.

"Je pense que la terre battue lui a fait beaucoup de bien. Je l’ai vu sourire, s’accrocher, serrer le point, jouer avec le public. On a retrouvé un nouveau David qui a vraiment envie de jouer et de s’accrocher à 100%. Ça fait plaisir à voir. Quand il a cette attitude-là, c’est un joueur du top mondial. Quand on a une balle de match contre Nadal sur terre battue, ça veut dire que le niveau est vraiment là. Il va revenir à un tout bon niveau, peut-être pas top 10 ou 7e mondial comme il l’était mais il est bien reparti."

"J’espère qu’il ne va pas devoir repartir à zéro avec cette blessure parce qu’il y a encore plein de beaux tournois qui arrivent pour lui", a conclu Rochus.