Olivier Rochus : "Le meilleur joueur s'en va"

A 12 ans, Federer n’était pas le champion que l’on a connu. Olivier Rochus se souvient de son évolution dans les catégories de jeunes. "Parfois Rodge perdait dans les qualifs 6-0 6-0. Je me souviens que je lui disais que ce n’était pas grave. Et puis je l’ai retrouvé à Garisart à 16 ans au championnat d’Europe. Il avait grandi. j’avais gagné 6-4 au 3e mais le match avait été très disputé. Je l’ai retrouvé l’année suivante lors de la tournée australienne. Je l’ai joué trois fois d’affilée. D’abord lors des deux tournois qui précédaient l’Open d’Autsralie Junior et puis lors du Grand Chelem. J’ai perdu le premier match en 3 sets et les deux autres en 2. Dans la foulée, Rodge s’envoie le tournoi et termine numéro un mondial. C’était parti ".

Olivier Rochus est sans doute le joueur belge qui connaît le mieux Federer. En junior, les deux compères se sont offert le titre en double à Wimbledon. Un exploit qu’ils n’ont pas pu rééditer à l’US quelques mois plus tard.

" On partageait la même chambre à New-York. Rodge mettait tout le temps la même chanson. C’était MisterJones de Counting Crows. Je me souviens qu’on dansait sur les lits comme des fous ". Un relâchement qui accompagnera le champion suisse tout au long de sa carrière. " C’est exactement ça. Je ne l’ai jamais vu stresser. Je me souviens, à Houston aux Masters, on était là avec Malisse, et je l’ai vu juste avant son match occupé à faire des blagues. Une autre fois, il jouait au flipper quelques minutes avant d’être appelé sur le court. En junior, c’était pareil, il servait deux fois et frappait trois coups droits avant le match et c’était son échauffement. Derrière, il explosait tout.".