Olivier Rochus : "C’était du grand Djoko, mais pas du grand Rafa"

La sixième journée de Roland-Garros version 2022 a vu deux des favoris tenir leur rang avec de nouvelles victoires pour Novak Djokovic et Rafael Nadal, et en trois sets. Du côté des Belges, encore un très bon ratio en double, alors qu’Elise Mertens est de nouveau en huitième de finale d’un Grand-Chelem, fidèle à sa régularité habituelle. Olivier Rochus et Benjamin Deceuninck reviennent pour vous sur cette journée à la Porte d'Auteuil !

Djokovic et Nadal jouaient presque simultanément, et ils ont fait du Nadal et du Djokovic, sans perdre de temps : "Ils ont gagné tous les deux en trois sets assez facilement. Après, Novak Djokovic m’a vraiment impressionné, il jouait vite des deux côtés. Bedene ne jouait vraiment pas mal du tout mais il n’a vraiment pas eu voix au chapitre. Il ne faisait presque aucune faute. C’était du très grand Djoko."

Le grand favori pour Olivier : "Ce que j’ai vu confirme ce que je pensais déjà avant. Le niveau qu’il avait aujourd’hui était encore phénoménal. Je n’ai vu que le dernier set de Nadal, il menait 4-0 avant de gagner le set 6-4 mais de ce que j’ai vu ce n’était pas du grand Rafa. Même si son pied ça avait l’air d’aller. Au niveau du jeu pur, Djokovic m’a vraiment impressionné."

Elise Mertens atteint une nouvelle fois un huitième de finale en Grand-Chelem, toujours au rendez-vous : "Il n’y a pas plus solide qu’elle. Puis physiquement elle est toujours présente. Elle a une combativité énorme. Elle est très intelligente, elle joue juste. Elle a eu un bon tirage, elle a bénéficié d’un forfait. Elle se retrouve encore en huitième de finale. C’est tout bon pour Elise et la Belgique."