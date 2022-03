Mais l’actualité est parfois dramatique et il n’est pas toujours facile de faire sourire avec de tels thèmes : " On n’y arrive pas toujours. Ça dépend un petit peu de la proximité qu’on a avec le thème et avec l’événement dramatique qui se présente. On les traite avec plus ou moins de sobriété, en fonction de ce que c’est. L’idée c’est de ne jamais tomber dans le potache et peut-être de trouver quelque chose de plus empathique ", précise encore le dessinateur.