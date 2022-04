Olivier Norek sort son dernier roman : "Dans les brumes de Capelans"

Olivier Norek est l’invité d’Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout dans le Mug, pour nous parler de son nouveau roman "Dans les brumes de Capelans" paru aux éditions Michel Lafon.

Dans une France secouée par des enlèvements de jeunes filles, deux victimes sont retrouvées dans une maison. L’une d’elles est vivante, séquestrée depuis 10 ans, mais son ravisseur meurtrier reste introuvable. Alors pour le tenter de lui mettre la main dessus tout en la protégeant, la jeune fille est envoyée à Saint-Pierre-et-Miquelon par le programme de protection des témoins, auprès d’un profileur cabossé par la vie. Les voilà tous deux à nouveau enfermés dans une maison ultra-sécurisée, isolée sur une île de l’Atlantique battue par les vents, le brouillard et la neige.

"Dans les brumes de Capelans" est un thriller glaçant, écrit par Olivier Norek, aujourd’hui auteur et scénariste, mais anciennement policier. Le protagoniste de ce dernier roman n’est autre que Victor Coste, personnage déjà au centre des trois premiers romans de l’écrivain. Mais cette fois, il le sort de sa zone de confort métropolitaine et le plonge dans un milieu lugubre, une île noyée sous les "brumes de capelans". Ce phénomène climatique n’est rien de moins que le plus épais brouillard au monde, et avec lui, viennent aussi des dangers qu’on ne distingue pas.

Olivier Norek s’inspire d’histoires vraies et glaçantes, notamment celle de Natascha Kampusch, pour construire son récit, mais aussi pour dresser les portraits de ses personnages, et notamment celui du psychopathe terrifiant. Il nous en parle dans le Mug.