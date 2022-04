Olivier Norek signe un thriller haletant sur un service classé secret-défense de la police française

Avec Dans les brumes de Capelans, Olivier Norek propose un nouveau roman documentaire sur les dessous du travail de la police. Il révèle en grande partie les méthodes du secret du Service de protection des témoins et des repentis... tout en prenant soin de ne pas dévoiler des informations classées top secrètes.

"95% de ce qui est dit dans le livre est vrai : mais ce service est effectivement classé secret-défense. Il y a donc 10, 20 ou 30 résidences surveillées dans le monde, je ne peux pas vous dire (précisément)" assure-t-il. "Le fait d'être policier m'a permis d'avoir la clé pour ouvrir la porte de ce service classé secret-défense. Ils m'ont raconté exactement comment ils faisaient les choses : comment on s'occupe d'un repenti, d'un témoin, comment est bâtie une résidence surveillée, la manière dont elle est protégée par des vitres pare-balles, des alarmes et caméras, comment on réidentifie une personne et on la relocalise sur le globe pour la protéger. Une fois que j'ai toute la vérité, j'essaie de faire une histoire la plus vraisemblable possible pour ne pas dévoiler trop de choses et surtout ne pas griller le travail de ces policiers. Cela donne un bouquin au plus proche de la vérité, mais quand même pas totalement vrai".

Ce travail d'investigation réalisé au sein des départements de la police retranscrit dans ses romans est la marque de fabrique d'Olivier Norek. "C'est à moi de travailler sur quelque chose de plus vraisemblable possible pour qu'ils ne soient pas en danger et pour que les lectrices et lecteurs soient ravis de rencontrer des choses qu'ils ne connaissent pas" glisse-t-il. Le capitaine de la PJ de Seine-Saint-Denis peut aussi jouir d'une liberté d'écriture de la part de ses supérieurs : "J'ai parlé des chiffres du trafic de la criminalité, j'ai parlé des collusions entre les délinquants et les politiques, de l'état catastrophique des prisons et de la justice et pour le coup, on ne m'a jamais empêché de dire quoi que ce soit".