Olivier Monssens rend hommage à Vivienne Westwood dans Radio Caroline sur Classic 21

Car oui, si côté fringues Westwood n’a cessé de faire des doigts d’honneur à l’establishment dès le début des années 70 depuis la boutique de seconde main mythique de King’s road tenue avec son compagnon d’alors et futur manager des Sex Pistols Malcolm Mc Laren, si elle poursuivra avec éclat sa partition dans l’univers de la mode pendant plusieurs décennies, Vivienne Westwood s’en était éloigné au cours des dernières années de sa vie pour se consacrer à des causes politiques, pourfendre l’iniquité du capitalisme moderne et alerter sur la menace opposée par les politiciens populistes à la protection de l’environnement.

Autant de facettes d’une vie haute en couleurs et en textures que raconte, en récit et archives, ce nouvel épisode de Radio Carioline.