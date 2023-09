Olivier Monssens rend hommage à Gilles Verlant dans Radio Caroline

Les samedis 16 & 23 septembre à midi, Olivier Monssens consacrae deux spéciales de Radio Caroline sur Classic 21 à Gilles Verlant, qui nous quittait il y a 10 ans.

Place à deux " spéciales " de Radio Caroline dédiées à Gilles Verlant, disparu brutalement le 20 septembre 2013 à l’âge de 56 ans. Un journaliste rock qui a beaucoup compté dans l’univers musical et télévisuel belge des années 70 et 80 avec ses émissions Tempo, Folllies et Lignes Rock, devenues cultes, ainsi que son label Scalp Records découvreur d’Allez Allez. Avant que Gilles ne devienne en France le complice (de l’ombre bien souvent) d’Antoine de Caunes et de Nagui. Et cela, tout en écrivant ou développant pour de nombreux éditeurs des livres sur le rock, la chanson et la pop culture – dont ses définitives biographies de Gainsbourg… et sans oublier son tout premier livre dévolu, en 1981, à son idole David Bowie.

Ces deux épisodes de Radio Caroline offriront une riche évocation de ce personnage charismatique, passionné, flamboyant mais tellement généreux, nourrie bien sûr d’archives savoureuses de celui qui débuta à la télé à l’âge de 16 ans en 1973, ainsi que des témoignages et souvenirs touchants, drôles, éclairants ou surprenants d’une poignée d’amis et de proches : Frédéric Jannin, Kris Debusscher, Piero Kenroll, Laurence Bibot, Bernard Goffin, Marka, Pierre Mikaïloff, Pascale Renaux et Antoine de Caunes. Olivier Monssens sera de ceux-là, qui l’ont rencontré pour la première fois en 1981 alors qu’adolescent il faisait (à son tour !) ses premières armes dans les médias… et qui le verra pour la dernière fois une heure seulement avant son décès brutal à Paris dans la nuit du 20 septembre 2013.