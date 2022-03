Olivier Monssens rend hommage à Gilles Verlant dans Radio Caroline

Les 19 & 26 mars à midi, Olivier Monssens consacre deux spéciales de Radio Caroline sur Classic 21 à Gilles Verlant.

D’ici fin juin, Olivier Monssens aura bouclé la cinquième saison et le 200ème épisode de Radio Caroline diffusé chaque samedi de 12h à 13h sur Classic 21. En récit et archives, cette émission se replonge chaque semaine dans les mouvements de révolution et de libération (sexuelle, politique, artistique, sociétale…) qui ont transformé la société, et part sur les traces de personnalités qui, à leur façon, ont fait " bouger les lignes ", initié ou accompagné ces changements. De passionnantes immersions qui vont des mouvements de libération gay à l’épopée de Radio Free Europe, en passant par le cinéma de David Lynch, les combats de la féministe américaine Gloria Steiner, James Dean, le soulèvement contre l’apartheid en Afrique du Sud, le son novateur du label Factory à Manchester dans les 80s, la Movida, le mouvement zapatiste au Mexique, la presse underground ou encore, parmi tant d’autres thèmes variés, les premières maisons écologiques.

" Notre ami Gilles "

Ces samedis 19 et 26 mars (puis en podcast et replay), place à deux " spéciales " de Radio Caroline dédiées à Gilles Verlant, disparu brutalement le 20 septembre 2013 à l’âge de 56 ans. Un journaliste rock qui a beaucoup compté dans l’univers musical et télévisuel belge des années 70 et 80 avec ses émissions Tempo, Folllies et Lignes Rock, devenues cultes, ainsi que son label Scalp Records découvreur d’Allez Allez. Avant que Gilles ne devienne en France le complice (de l’ombre bien souvent) d’Antoine de Caunes et de Nagui. Et cela, tout en écrivant ou développant pour de nombreux éditeurs des livres sur le rock, la chanson et la pop culture – dont ses définitives biographies de Gainsbourg… et sans oublier son tout premier livre dévolu, en 1981, à son idole David Bowie.

Ces deux épisodes de Radio Caroline offriront une riche évocation de ce personnage charismatique, passionné, flamboyant mais tellement généreux, nourrie bien sûr d’archives savoureuses de celui qui débuta à la télé à l’âge de 16 ans en 1973, ainsi que des témoignages et souvenirs touchants, drôles, éclairants ou surprenants d’une poignée d’amis et de proches : Frédéric Jannin, Kris Debusscher, Piero Kenroll, Laurence Bibot, Bernard Goffin, Marka, Pierre Mikaïloff, Pascale Renaux et Antoine de Caunes. Olivier Monssens sera de ceux-là, qui l’ont rencontré pour la première fois en 1981 alors qu’adolescent il faisait (à son tour !) ses premières armes dans les médias… et qui le verra pour la dernière fois une heure seulement avant son décès brutal à Paris dans la nuit du 20 septembre 2013.

Auteur et réalisateur de documentaires pour la télévision (ARTE, France télévisions, TF1 et la RTBF), il a d’ailleurs dans ses cartons un film qu’il compte développer en 2023 pour les 10 ans de la disparition de " notre ami Gilles "…