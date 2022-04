Olivier Monssens rend hommage à Arno dans Radio Caroline

Ce 30 avril à midi, Olivier Monssens vous propose de redécouvrir un moment privilégié en compagnie d'Arno.

Enregistré il y a maintenant 12 ans dans le cadre de l'émission My Generation, cette rencontre dévoilait les titres qui ont marqué l'adolescence et forgé l'identité musicale du chanteur disparu le 23 avril dernier des suites d'une longue maladie.

Arno y dévoile sa première émotion musicale en entendant "One Night With You" interprété par Elvis Presley, il décide d'emblée de ne jamais travailler et faire du rock 'n roll. Premières émotions, premier disque acheté, premières scènes et début de l'aventure avec Couter... genèse d'une carrière qui durera 50 ans à savourer dans Radio Caroline, dès 12h.