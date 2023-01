Olivier Minne se confie sur sa vie aux Etats Unis

L’animateur de "Fort Boyard" s’est confié dans le magazine "Entre Nous" dans une interview avec Faustine Bollaert au sujet de sa vie loin de la France et de la Belgique.

Olivier Minne, animateur de "Tout le monde a son mot à dire", habite depuis plusieurs années aux Etats-Unis malgré ses activités en France. Le Belge parle de sa reconstruction grâce à son départ vers le continent américain : "L’Amérique a été le pays de la renaissance pour moi, alors forcément c’est une terre qui fait battre mon cœur d’une façon particulière. Quand j’y ai débarqué, j’étais perdu dans ma vie professionnelle comme dans ma vie privée."

Son départ a été pour lui une façon de repartir du bon pied. Olivier Minne évoque le fait qu’il ne connaissait rien aux Etats-Unis avant son départ : "Je ne connaissais rien des Etats-Unis. Pourtant, je crois que j’y ai eu un rendez-vous important avec moi-même. Les Américains m’ont fait comprendre que je n’avais rien à attendre de qui que ce soit si je n’allais pas le chercher en moi-même. Lorsque je suis arrivé à Los Angeles, je me lamentais un peu trop. Ils m’ont mis devant le fait accompli : n’attends pas des autres qu’ils trouvent la solution que tu as en toi."

Même s’il habite entre les Etats-Unis et la France pour les tournages, Olivier Minne déclare avoir trois pays de cœur avec "la Belgique, la France et l’Angleterre", trois pays dans lesquels il a vécu son enfance et son adolescence.

Ce qui est certain, c’est qu’Olivier Minne sera sur le Fort Boyard durant le mois de mai pour les tournages et durant l’été pour la diffusion de la 34e saison.