Olivier Minne, présentateur de Fort Boyard : " Je n’ai pas dit mon dernier mot"

Le présentateur explique que ce programme passe uniquement durant une période de l’année, il n’est donc pas quotidien. C’est donc logique que certaines saisons fonctionnent mieux que d’autres ; il faut relativiser ces chiffres.

Il ajoute : " Sur les cibles, on reste extrêmement performant ; on est l’émission de France télévision la plus regardée par les jeunes. Et Dieu sait que les jeunes ne regardent plus la télévision linéaire depuis quelques années maintenant. Ce n’est pas pour cela que l’on va se reposer sur nos lauriers, qu’il n’y a plus rien à faire, mais ça ne veut pas dire qu’on va tout chambouler non plus."