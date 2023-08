Olivier Minne : pourquoi a-t-il quitté la Belgique et ensuite la France ?

Olivier Minne est l'animateur emblématique de l'émission "Fort Boyard" que l'on peut retrouver sur Tipik. Il présente ce jeu depuis 2003.

Lors d'une interview pour le magazine "Gala", le présentateur de 56 ans explique pourquoi il a décidé de vivre aux Etats-Unis et de quitter la France et l'Europe : "Los Angeles m’a libéré d’une pudeur, de complexes : dans cette ville, je peux suivre toutes mes envies. […] Aux Etats-Unis, je peux me rendre plus facilement qu’à Paris au supermarché du coin, habillé d’un jogging ou les cheveux en bataille… Quand on me reconnaît je suis toujours touché, mais je ne le vis pas comme une intrusion. J’ai au contraire le sentiment d’avoir su créer un lien [avec les Américains]".

Olivier Minne se sent plus libre sur le continent américain, il dévoile son rythme de vie : "Je me lève à 5h30. Je fais de la muscu et du cardiotraining dans un club pour dénouer le corps mais aussi l’esprit dans la foulée, puis séances d’écriture et de lectures, visionnages de films anciens autant pour m’instruire sur la psyché américaine à travers les époques que pour me divertir."

Celui qui présente également "Tout le monde a son mot à dire" sur France 2 a aussi fait le choix de quitter la France dans une période où la télévision ne lui proposait plus beaucoup de projets, c'était certainement une occasion de pouvoir se ressourcer loin de la vie médiatique française.