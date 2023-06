Olivier Minne à propos de la nouvelle saison de Fort Boyard : "Il y en a peu qui ont reculé devant l’obstacle"

Enfin, pour ce qui est des candidats de cette saison, Olivier Minne salue l’implication et l’investissement dont ceux-ci ont fait preuve tout au long de leur aventure. "Il y en a peu qui ont reculé devant l’obstacle", souligne-t-il avant d’ajouter : "La majorité d’entre eux n’a pas hésité, ou a du moins tenté, même si ça ne signifie pas toujours que l’épreuve est réussie. Pour moi c’est ça qui est important et c’est ce qu’on veut transmettre aux jeunes téléspectateurs. C’est-à-dire que dans la vie, il ne faut pas baisser les bras. Il faut éviter de se dire d’emblée ‘Je ne vais pas y arriver’. Il faut d’abord se dire ‘Je vais tenter, parce que je pense que je peux y arriver’, et si après on n’y arrive pas, ce n’est pas pour autant que c’est un échec. Dans la mesure où on a essayé, il y a déjà une part de réussite quand même ".

Une 34e saison placée sous le signe du courage et de la détermination donc, qui promet d’être riche en surprises pour les téléspectateurs comme pour les candidats !

"Fort Boyard", c’est ce vendredi 30 juin à 20h05 sur Tipik, avec Vincent Clerc, Alex Goude, Tibo Inshape, Juju Fitcats, Alain Bernard, Perrine Lafont et Freddy Boucher !