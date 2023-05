Olivier Marchal et Sara Martins face à la malédiction dans "Meurtres en Martinique"

Ce vendredi 26 mai, la Une vous propose un bon polar pour terminer la semaine. Cap sur la Montagne Pelée en Martinique, pour une nouvelle enquête palpitante...

Le cadavre d’une jeune femme est découvert au sommet du volcan de la Montagne Pelée en Martinique. Son identification nécessite la venue d’un membre de la police scientifique de Paris. La Capitaine Léna Valrose, une jolie femme métisse, a tout pour remplacer celui qui était prévu pour cette tâche. Car, bien que d’origine Martiniquaise, c’est la première fois qu’elle met les pieds sur l’île. C’est un choc pour celle qui a grandi à Clermont-Ferrand et qui ne supporte ni la chaleur ni les plats épicés. Tout le contraire du Capitaine Paul Ventura qui va mener l’enquête avec elle. Arrivé de métropole, vingt ans plus tôt, il est plus Martiniquais que les Martiniquais. Il parle le créole et il y a longtemps qu’il a remplacé le pastis par le ti-punch. Les deux flics sont sous le commandement de la Commissaire Brédas, une quinquagénaire endurcie par trente ans de PJ. Son talon d’Achille, c’est son fils qui flirte en permanence avec la délinquance.