Olivier Maingain sur l'abattage rituel : "Plusieurs choses ont été tues dans ce débat soit par ignorance, soit par calcul"

"Je fais un débat de principe, de valeur", rétorque Olivier Maingain. "Ce n'est jamais déshonorant. C'est l'histoire de mon parti d'avoir eu l'audace d'être toujours plus lucide et plus attentif que d'autres sur un certain nombre de valeurs et de principes. Je me permets de rappeler qu'il faut avoir cette audace intellectuelle pour avoir de la sincérité démocratique".

En revanche, il l'assure, hors de question pour lui de briguer à nouveau la présidence de Défi.