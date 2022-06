Olivier Luminet : "Certains effets de la crise sanitaire sur la santé mentale ne sont pas encore pleinement perçus"

Olivier Luminet, professeur de psychologie de la santé à l’UCLouvain, souligne la collaboration remarquable et extrêmement riche en enseignements autour du Baromètre de la Motivation. Des données ont été accumulées sur 500.000 personnes, sur le long terme, et l’étude va encore se poursuivre.

Ce qui le frappe le plus, c’est que cela a été un éternel recommencement. "Malheureusement, et surtout du côté politique, dès que les choses vont mieux, on referme le chapitre santé mentale et on referme la question de savoir comment faire face, dans l’avenir, à d’autres épidémies. C’est le côté un peu décevant, malgré tout le travail. On espère que ça ne reprendra pas, mais il n’y a peut-être pas encore assez de recul pour se préparer au mieux."

Chaque année, quand les choses ont commencé à se détériorer à la fin de l’été, tout le monde a fermé les yeux, jusqu’à ce que, à l’automne, on se trouve devant le mur. Alors que si on adapte les choses, si on les explique, on peut sans doute éviter ces moments extrêmement difficiles, souligne-t-il.