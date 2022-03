Olivier Giroud offre la victoire à l’AC Milan dans le choc face à Naples, les Milanais désormais seuls en tête de la Série A

L’AC Milan a remporté le choc au sommet face à Naples ce dimanche soir par le plus petit des écarts, 0-1. C’est Olivier Giroud qui a offert les trois précieuses unités aux siens après avoir profité d’un cafouillage dans la surface à la 49e minute de jeu.



Côté belge, Alexis Saelemaekers et Dries Mertens n’étaient pas titulaires pour ce choc au sommet. Le Napolitain est monté à la 76e alors que le Milanais a remplacé Messias quatre minutes plus tard. Saelemaekers qui a manqué une grosse occasion de faire 0-2 en toute fin de match.

Alors que les deux équipes se trouvaient à égalité avant cette rencontre, l’AC Milan prend seul la tête de la Série A avec 60 points alors que l’Inter Milan en possède 58 mais compte un match de retard. Le Napoli est troisième avec, toujours, 57 unités.

En quatrième position on retrouve la Juventus, qui s’accroche tant bien que mal aux places européennes avec 53 points et sa victoire, ce dimanche, face à la Spezia 1-0. Un but signé Alvaro Morata.