Olivier Giroud, le soldat incompris devenu général

Devenu un véritable cadre, Giroud n’est pas un sujet de discussion pour Didier Deschamps. Et pourtant, l’attaquant a plus de mal en club et connaît des périodes où son temps de jeu est fortement réduit. Malgré cela, le sélectionneur garde en lui une confiance absolue et le défend bec et ongles.

En Russie, Giroud est titulaire à partir du deuxième match et ne quitte plus le onze de base du tournoi. La suite, on la connaît. Les Bleus décrochent une deuxième étoile mais leur numéro 9 ne marque pas le moindre but. L’essentiel est ailleurs mais Giroud doit, encore une fois, affronter le scepticisme. Défendu par tous ses coéquipiers, le buteur n’attend que de retrouver le chemin des filets pour faire taire les critiques.