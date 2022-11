Olivier Giroud, le buteur à la trajectoire atypique

Avec 51 réalisations, Olivier Giroud est devenu le co-meilleur buteur en équipe de France. Ce record, détenu par Thierry Henry ne tenait qu’à un fil depuis quelque temps. La Blessure de Karim Benzema pour cette Coupe du monde a ouvert un boulevard à l’attaquant de l’AC Milan.

Peu aurait cru qu’en ce 11 novembre 2011, lors de sa montée pour 31 minutes face aux Etats-Unis, qu’Olivier Giroud deviendrait 11 ans plus tard le co-meilleur buteur de l’équipe de France. Peu sauf lui.

Car la trajectoire du buteur n’est en rien un long fleuve tranquille. Jamais en sélection de jeunes avec la France, Giroud a dû attendre d’avoir plus de 25 ans pour goûter à la joie d’une sélection avec la vareuse nationale et 25 ans, 4 mois et 29 jours pour inscrire son premier but.

Et puis, Giroud a dû vaincre ses détracteurs, nombreux, qui n’ont jamais cru en lui. Si sa carrière a de quoi faire rêver tous joueurs pros, avec Montpelier, Arsenal, Chelsea et maintenant l’AC Milan, Olivier a toujours dû convaincre tout en performant. Et quand les choses n’allaient plus en club, Giroud arrivait toujours à rebondir. A 36 ans, l’attaquant est comme le bon vin, il vieillit bien.

A force de se battre et de sa détermination, le joueur qui s’est révélé à Montpelier, clôt le débat sans doute définitivement en égalant Thierry Henry et en devenant le co-meilleur buteur de l’histoire des Bleus.