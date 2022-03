Olivier Giroud l’opportuniste reprend le fil de son histoire

Cette marque paraissait inaccessible pour l’attaquant au vu de son âge et de son temps de jeu récent chez les Tricolores… La voici remise au goût du jour par un Giroud toujours aussi efficace, et dont la régularité en club (11 buts cette saison) laisse entrevoir au moins plusieurs mois au plus haut niveau.

"Je prends ce retour comme un cadeau, un bonus dans ma carrière. Je savais que si je faisais de bonnes performances avec le Milan, je pouvais garder la porte entrouverte. C’est ça que j’avais dans un coin de ma tête. Mais ce n’était pas une obsession", disait l’attaquant ces derniers jours au quotidien L’Equipe.

Le "bonus" durera-t-il ? Giroud a une partie de la réponse dans ses jambes, Deschamps en a une autre dans ses choix. "Il a besoin d’avoir un rôle important à jouer", a expliqué le sélectionneur lundi, reconnaissant qu’il était "humainement très compliqué" pour lui d’être cantonné à un poste de doublure, rôle qu’il doit occuper malgré lui lorsque Benzema est opérationnel.

Mais "c’est un garçon intelligent, capable de s’adapter à n’importe quelle situation", a assuré jeudi le capitaine Hugo Lloris, un autre cadre d’expérience. "Il y a un nouvel environnement aujourd’hui et il est prêt à tout pour faire partie de cette aventure", a poursuivi le portier des Bleus.

A court terme, l’aventure se prolonge mardi à Lille contre l’Afrique du Sud… Une nouvelle occasion que l’opportuniste Giroud ne manquera pas de saisir.