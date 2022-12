Olivier Giroud incertain... au pire moment ?

Décidément, les tracas s'accumulent autour des Bleus. Alors que certains évoquent un virus qui aurait martyrisé quelques joueurs ces derniers jours, voici une rumeur persistante autour du cas Olivier Giroud. Selon l'Equipe, souvent bien informé, le Milanais serait en effet incertain pour la finale de ce dimanche. Il aurait en effet reçu un coup au genou à l'entraînement et ne serait pas à 100% depuis.

Le média français indique donc qu'il pourrait commencer sur le banc et que Didier Deschamps pour donc être contraint de titulariser Marcus Thuram. Alors, entendons-nous bien, titulariser Thuram n'est en rien une tare, mais perdre Giroud, son impact et son sens du but, pour un match aussi important, c'est un nouveau casse-tête que Deschamps aurait sans doute voulu s'épargner.

On n'en est pas encore là et le sélectionneur français décidera probablement au dernier moment mais il y a donc une vraie possibilité qu'Olivier Giroud ne soit pas titulaire contre l'Argentine.