Olivier Genouilleau : « La crise de la valeur du travail que d’aucuns traversent aujourd’hui est à remettre en perspective dans la crise plus générale du sens de l’existence »

Ce samedi dans La couleur des idées, Pascale Seys reçoit l’historien Olivier Grenouilleau qui, dans son ouvrage L’invention du travail (les Editions du Cerf), revient sur son évolution. Au micro de Pascale Seys, il évoque le sens que les hommes ont voulu donner au travail, du Paléolithique à aujourd’hui.

Le travail a plusieurs visages. Tantôt perçu comme aliénant, tantôt comme libérateur, son sens change au fil des siècles. Toutefois, une constante apparaît : si le travail est une activité orientée vers la satisfaction de nos besoins primaires, il est à la fois contrainte et transcendance puisqu’il porte en lui-même la possibilité de dépasser cette contrainte. C’est lorsqu’on ne perçoit plus ses autres significations que l’on entre dans une sorte de crise du travail.

Les récits fondateurs comme la Bible ou les textes antiques peuvent nous éclairer sur cette appréhension de la question du travail. Tous ces récits disent le début du travail comme un traumatisme. Ainsi, le plus ancien texte connu de l’origine de l’humanité est l’épopée d’Atrahasis, vers 1850 avant J-C en Mésopotamie. Dans ce long poème, il est dit qu’il existait deux sortes de divinités : les divinités supérieures et les divinités inférieures. Un jour, ces dernières cessent de travailler. Plus personne n’alimente les divinités supérieures, celles-ci se rassemblent alors pour trouver une solution. Il est décidé la création d’une entité nouvelle, l’Homme, dont la tâche sera de travailler au service des Dieux. Les hommes travaillent… et se multiplient. Leur activité est cause de nuisance sonore pour les Dieux qui, incommodés, décident alors d’anéantir l’Humanité dans un déluge. Dans ce premier récit des origines du travail, celui-ci est une sorte de malédiction où les hommes sont esclaves des Dieux.

Chez Hésiode, un poète du VIIIe siècle avant J-C, ce n’est pas le travail en soi qui est maudit mais la Terre. Dans un premier poème, Hésiode raconte la double-traîtrise de Prométhée. Prométhée est un Titan. Il décide de sacrifier un bœuf à Zeus mais choisit de se garder les meilleurs morceaux. Pour duper Zeus dans son choix, il recouvre les os de graisse afin de les rendre plus appétissants. Zeus, furieux, reprend le feu qu’il avait donné aux Hommes, mais Prométhée va aller à l’encontre de la décision de Zeus en rendant le feu aux Hommes. La sentence de Zeus est terrible : Hésiode nous dit que les Dieux cachent alors aux Hommes leur pitance puisque la Terre ne produira plus que difficilement. Dans un deuxième poème, Hésiode précise toutefois que l’Homme pourra se réconcilier avec les Dieux s’il respecte deux conditions : être juste et travailler. A travers ces deux poèmes, Hésiode présente le travail comme pouvant être difficile, contrainte, mais aussi un moyen de rédemption.