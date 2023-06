Olivier Deschacht, T2 des U21 : "Avec nos nombreux défenseurs, c’est de bon augure pour le futur des Diables"

Ce samedi, les Diablotins affrontent la surprenante Géorgie qui s’est imposée face au Portugal lors du premier match de l’Euro espoirs de football. Un match qu’il ne faudra pas prendre à la légère. Ça tombe bien, ce n’est pas la philosophie prônée par le staff dont l'entraineur adjoint Olivier Deschacht.

Avec un match nul face aux Pays-Bas pour débuter l’Euro espoirs, la Belgique a plutôt bien commencé la compétition, comme l’explique le T2, Olivier Deschacht au micro de Lancelot Meulewaeter : "On est heureux du match d’hier. On est vraiment fier. C’était un bon match, on s’est créé beaucoup d’occasions. Et Verbuggen est l’homme du match, ça dit tout. Dommage qu’on ne marque pas, mais eux aussi auraient pu marquer, il faut être honnête."

Aux côtés du T1 Jacky Mathijssen, Thomas Buffel, Olivier Deschacht et Filip De Wilde, tous d’anciens Diables Rouges, l’ambiance est au beau fixe comme l’ajoute l’ancien défenseur : "Jacky nous donne beaucoup de responsabilité et de confiance. Moi et Thomas, on a beaucoup d’expérience et on utilise ça, notamment lors de la 2e mi-temps face aux Pays-Bas. Cela nous donne un sentiment d’importance."

Avec la victoire surprise de la Géorgie face au Portugal, il faudra être prudent : "Oui, on va analyser cette victoire surprise. Ça veut dire qu’on doit être prêt pour samedi. D’autant plus qu’on va jouer dans un stade plein (60.000 personnes). Beaucoup de nos joueurs sont habitués. On devient aussi footballeur pour jouer dans un stade comble. On va se préparer pour ça. On est prêt de toute façon et on l’a montré."

Il faudra donc à nouveau compter sur une bonne défense. Et ça tombe bien, l’équipe des U21 possède plusieurs très bons profils. De quoi voir l’avenir des Diables sous les meilleurs jours : "Toute la défense a bien joué, mais nos milieux aussi. C’est un travail d’équipe. On doit former un bloc. Avec Zeno Debast, Kony De Winter, Maxime De Cuyper, Hugo Siquet, je pense que c’est de bon augure pour le futur des Diables. Il y a un problème de luxe dans l’équipe de Jacky. Mais, c’est bien d’avoir un noyau équilibré et on peut remplacer tous les joueurs et c’est la force de cette équipe."