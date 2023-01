Olivier Deschacht : "Il fallait laisser plus de temps à Vincent Kompany avec Anderlecht"

Anderlecht est dans une situation compliquée en ce moment. En plus des résultats sportifs peu satisfaisants, des économies drastiques sont imposées en interne et les supporters commencent à réclamer le départ du président, Wouter Vandenhaute.

Trop de choses ne semblent plus claires pour les observateurs extérieurs… Du côté du poste d’entraîneur, là aussi, des questions se posent. La nomination de Robin Veldman après l’échec Felice Mazzu ne rassure pas complètement. Depuis le départ de Vincent Kompany, qui commençait à être contesté, la ligne de conduite ne serait plus assez claire et il aurait peut-être fallu accorder encore un peu plus de temps à l’ancien Diable rouge. C’est son ancien coéquipier, Olivier Deschacht qui l’a affirmé dans une émission de la VRT. "Si on veut être honnête, Wouter Vandenhaute a pris les mauvaises décisions. Il était peut-être sous le coup de l’émotion de la finale de la Coupe de Belgique perdue quand il s’est séparé de Vincent Kompany. Je crois que Kompany aurait dû rester coach d’Anderlecht."

Deschacht explicite : "La finale de la coupe – dont on espérait beaucoup – était vraiment un mauvais match de la part d’Anderlecht. Kompany a perdu beaucoup de la confiance qui lui avait été accordée à ce moment-là. Mais se séparer de lui était peut-être une mauvaise décision."

Il aurait donc fallu laisser un peu plus de temps au "Process" de coach Kompany selon Deschacht : "Le niveau montait, il y avait une vision claire. Le football était toujours joué de la même manière. Les jeunes occupaient une grande place, ce qui compte beaucoup à Anderlecht. Et on peut voir le boulot fantastique qu’il fait maintenant avec Burnley en Championship, ils vont d’ailleurs probablement monter en Premier League !"

On ignore si les fans d’Anderlecht partagent l’avis de leur ancien joueur, mais ils espèrent en tout cas des garanties rapidement.