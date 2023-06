Olivier Deman avait été averti de sa sélection par Tedesco : "C'était difficile de garder le secret"

"Jusqu'à samedi soir, ma sélection était une surprise totale. Je savais seulement que l'entraîneur fédéral était venu me voir jouer à plusieurs reprises. En fait, j'ai stressé toute la semaine à cause de la sélection pour l'Euro Espoirs. Ce n'est qu'après le match contre Westerlo que j'ai appris que je faisais partie de la présélection pour les Diables. Le dimanche, j'ai reçu le coup de fil libérateur de Tedesco", raconte le gaucher du Cercle à Sporza.



Entre dimanche et mardi 16h, Deman a dû garder la nouvelle pour lui ou presque. "Seuls ma petite amie, mes parents et mes frères étaient au courant. Je suis heureux que tous mes amies soient désormais au courant. C'était difficile de garder le secret".