Olivier Delacroix : "Le jour où la RTBF veut me faire bosser, je viens en courant"

Pour l’animateur, cela dépend des initiatives personnelles et des vocations de chacun de ses confrères et consœurs. Il retrace l’histoire et les programmes phares de la télévision française dont la particularité était la place donnée aux intervenants, donc oui la télévision peut écouter.

Cependant, il est vrai que cela devient de plus en plus rare, surtout pour des inconnus, d’avoir 15-20 minutes, à la télévision, pour partager une épreuve ou un témoignage de manière approfondie.