Olivier de Wasseige, ex-patron de l’UWE, rejoint Les Engagés

Entouré de plusieurs personnalités des Engagés, dont Jean-Luc Crucke, le dernier transfert retentissant du mouvement centriste, le président Maxime Prévot a confirmé qu’Olivier de Wasseige tirera la liste des Engagés à Liège lors des prochaines élections régionales. Olivier de Wasseige vit au centre de Liège, "depuis plus de trente ans", soulignent Les Engagés.

"50% de nos têtes de listes seront des nouveaux visages", précise aussi Maxime Prévot. Rappelons qu’à l’autre extrémité de la Wallonie, Catherine Fonck, députée des Engagés, figure du parti dans le Hainaut, a annoncé cet été qu’elle ne se représenterait plus en 2024.

"Je viens avec de l’expérience et pas seulement de la théorie et des idées", a déclaré Olivier de Wasseige. "Je vais mettre 36 ans d’expérience au service de la transition économique, numérique, de l’enseignement et de la formation", a-t-il ajouté.

Dans un communiqué, les Engagés qu’expliquent que leur nouvelle recrue poursuivra "son engagement économique et sociétal pour la Wallonie et notamment la formation pour ceux qui cherchent un emploi, la valorisation des travailleurs et les indépendants du monde entrepreneurial".

Olivier de Wasseige se définit comme "un libéral social". "Je me retrouve dans ce centrisme de droite", a-t-il déclaré lors de la conférence de presse, à propos du mouvement Les Engagés.

Aux dernières élections régionales en 2019, le cdH, devenu entretemps Les Engagés, avait récolté 10 sièges au Parlement wallon, soit trois de moins qu’au scrutin précédent. En Province de Liège, sur l’ensemble des trois circonscriptions, le cdH avait obtenu deux sièges, l’un dans la circonscription de Liège, l’autre dans celle de Verviers, soit un siège de moins qu'aux élections régionales de 2014.

Toujours très symbolique, Les Engagés ont offert à leur nouveau membre une paire de jumelles, "pour sa vision à long terme". En février dernier, Jean-Luc Crucke avait reçu à son arrivée dans le mouvement centriste une paire de chaussures de marche.