Olivier de Schutter : "il faut des visions positives dans le discours écologique"

Avec "Climat : mon cerveau fait l’autruche", Olivier de Schutter cherche à faire passer un message à l’attention des spécialistes du climat et aux activistes pour qu’ils changent de méthode de communication. Car malgré le fait que nous soyons bombardés d’informations concernant le climat, la mobilisation ne prend pas. Au contraire, ces données suscitent chez certains des réactions de rejets profondes ou, plus prosaïquement, de l’indifférence. En janvier, dans la matinale de France Inter, le philosophe Bruno Latour s’était montré extrêmement critique vis-à-vis de l’écologie politique, déclarant qu’elle réalise "l’exploit de paniquer les esprits et de les faire bâiller d’ennui". Olivier de Schutter propose une solution pour mobiliser les troupes :

Il faut s’adresser aux cœurs et non pas au cerveau et adapter différentes stratégies de communication à mettre en place en fonction des publics, de leurs valeurs et de leurs préoccupations.

C’est prendre en compte le principe du biais de confirmation que le psychologue en sciences cognitives Andreas Kappes résume ainsi : "Notre cerveau s’intéresse aux informations qui confirment sa vision du monde, pas à celles qui la contredisent". Pour garder l’écoute de son interlocuteur, il faudrait donc commencer par trouver un terrain d’entente afin que celui-ci continue de nous écouter, favorisant ainsi nos chances de le rendre réceptif à notre discours. Un défi à l’ère d’internet et des réseaux sociaux où la polarisation des opinions est renforcée par les algorithmes qui, en proposant des contenus liés aux préférences de leurs utilisateurs, les enferment dans une "bulle de filtres".