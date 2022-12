Olivier de Kersauson se confie sur son cancer

Olivier de Kersauson, célèbre navigateur, a décidé de prendre la parole au sujet du cancer. Assez rare dans les médias, L'Amiral comme on le surnomme a toujours été assez discret sur sa vie.

En 2018, il apprend être atteint d'un cancer. Pour Paris Match, il revient sur cette période : "La maladie, c'est virtuel tant que tu n'es pas malade. Et quand ça t'arrive, tu vois la souffrance des gens. Leur désarroi. Leur impuissance. Leur désespoir. Mais je n'ai pas pris ça pour un combat."

Ce n'était pas un drame si je disparaissais.

Pas un combat pour Olivier de Kersauson mais un apprentissage comme il le déclare : "Je trouvais ça intéressant de parler de ce que la maladie m'a appris non pas sur moi mais sur les autres quand tu les vois souffrir. J'ai vu les gens souffrir et j'ai trouvé ça très dur, très émouvant parfois. Les pavillons de cancéreux, c'est vachement dur... Tu as affaire à des gens qui n'ont pas de défense, qui sont vulnérables. Quand tu vois une femme jeune avec des enfants, c'est une horreur. J'étais vieux déjà donc, en fait, j'avais fait tout ce qui était intéressant à faire. Ce n'était pas un drame si je disparaissais. Pour moi, si, mais pas longtemps."

Olivier de Kersauson vient de sortir un livre intitulé "Veritas Tantam".