Olivier de Benoist veut "désacraliser le rôle de parent" dans son nouveau spectacle

Mais que serait Olivier de Benoist sans ses quelques blagues misogynes ? Le petit dernier n'en manque pas.

Il a notamment une théorie sur la répartition des tâches liée aux enfants. Pour lui, les hommes vont plus vite que les femmes pour s'en occuper. "En moyenne, une femme consacre 119 minutes par jour à s'occuper de ses enfants et un homme 49 minutes. Ce qui veut dire que les hommes sont plus efficaces, j'ai juste fait le calcul" s'amuse-t-il.

L'humoriste s'est aussi documenté sur la parentalité, notamment sur l'éducation positive. "On devient bienveillant avec l'enfant. On ne lui dit plus : 'Tu n'as pas rangé ta chambre'. On lui dit : 'Je vois qu'il y a encore des jouets sur le tapis'. Je trouve cela absolument merveilleux. Je fais cela aussi avec ma belle-mère. Je ne dis plus : 'Vous êtes aigrie, nuisible et irritante'. Je dis : 'C'est fou comme votre fille vous ressemble'".