Olivier de Benoist fuit sa famille et se réfugie à Genval pour le festival "Il est temps d’en rire"

Olivier de Benoist était l’invité du 8/9 pour le spectacle Stand Up mode d’emploi 2 dans le cadre du festival Il est temps d’en rire à Genval, qui aura lieu du 29 août au 3 septembre.

Pour la deuxième année, le spectacle Stand Up mode d’emploi fera découvrir les aléas et les coulisses du stand-up. De nombreux artistes se succéderont aux abords du lac de Genval, dont Manon Lepomme, Inno JP, Véronique Gallo, Nicolas Lacroix et Viktor Vincent.

Présent aussi à Genval cette semaine, Olivier de Benoist nous présente son spectacle intitulé Le petit dernier, dans lequel son épouse et ses enfants sont particulièrement maltraités.

"Ils ont chacun pris un avocat et on est en conciliation", plaisante-t-il. En revanche sa femme accepte d’en prendre pour son grade à condition qu’il continue "à gagner de l’argent et à lui en donner la moitié."

J’ai quatre enfants, deux garçons et deux échecs […] mais c’est beaucoup trop. J’ai beaucoup aimé la conception, mais je ne savais pas qu’il y avait un truc derrière.

Ses quatre spectacles, Olivier de Benoist les a chaque fois écrits après la naissance d’un de ses enfants. Il a donc dû trouver un autre point de départ pour son prochain qui est en préparation.

"J’ai demandé à ma femme de faire un nouvel enfant, et elle ne veut pas. Donc je m’adresse à toutes les femmes qui sont intéressées […]. Je suis en train de bosser sur un autre spectacle qui démarrera début décembre." En attendant, vous pourrez le retrouver sur scène à Genval, mais aussi à Malmedy le 20 septembre et au Théâtre Royal de Mons de 30 novembre.